Libice nad Cidlinou – Bydlí v Libici nad Cidlinou a za pár dní jí bude šestnáct let. A už začala sklízet cyklistické úspěchy ve velkém. Anna Bodláková.Ještě před rokem závodně lyžovala, poté zjistila, že jí baví více kolo. A začala závodit. A nutno uznat, že hodně úspěšně. Na srpnovém mistrovství republiky skončila mezi kadetkami na čtvrtém místě. Pak závodila v Jizerských horách na Nova Author cupu. A tam vyhrála mezi juniorkami. Stejný závod už ale vyhrála před dvěma lety, ještě coby lyžařka. Byla to pro ni pouze příprava na lyže. Loni skončila při stejném závodě druhá. Cyklistický svět možná o této dívce ještě hodně uslyší.

ČTVRTÝ FLEK. Závodnice Anna Bodláková (vpravo) spurtuje do cíle v závodě mistrovství republiky, ve kterém skončila na velice slušném čtvrtém místě | Foto: Foto: archiv sportovkyně

Jak jste se k cyklistice vůbec dostala?

K cyklistice jsem se dostala přes lyžování. Měla jsem to jako přípravu. Postupně jsem zjišťovala, že na kole je to lepší a že mi to jde líp. Před dvěma lety jsem vyhrála Nova Author cup, tam jsem vyhrála kolo. To jsme prodali, taťka mi přidal peníze a koupil mi silničku. Pán v Křinci, který mi ji prodával mi nabídl, že by se se mnou projel a od té doby spolu jezdíme. Je to pan Michl a to je můj trenér.

A jak dlouho už na kole jezdíte?

Jezdím rok. Vlastně mám za sebou první závodní rok.

Takže předtím jste závodně lyžovala?

Ano. Jezdila jsem za Lokomotivu Nymburk.

Ale říkala jste mi, že jste cyklistický závod Nova Author cup vyhrála už před dvěma lety. Jak je to možné?

To byla jen příprava na lyže, to jsem si jen tak zajela.

V hodně krátké době jste dosáhla slušných výsledků. Jak je možné, že to jde takhle rychle?

To vůbec netuším (úsměv). Určitě to je panem Michlem, jakou mi věnuje pozornost, to je hrozně důležité. V tom má obrovskou roli. A nevím, jestli mám nějaký talent? Mi říkají (hodně potichu).

Kde trénujete a jak často v týdnu se cyklistice věnujete?

Trénujeme tady v okolí. Buď kolem Libice nebo kolem Křince. Pětkrát, o prázdninách šestkrát týdně. V září to bylo čtyřikrát. Takže tak různě. Jezdíme za normálního provozu, protože jinak to nejde.

To je dost nebezpečné, ne?

Všechno je nebezpečné. Ale když kolem vás projede kamion, tak to není dobré.

Studujete na hotelové škole. Jak to dokážete skloubit se sportem?

Zatím to byl jen září a říjen, takže je to v pohodě. Jak to bude dál, toho se také trošku bojím. Na základní škole to ještě bylo v pohodě.

Co vašim úspěchům říkají v rodině a kamarádi ve škole?

Rodina je ráda. A ve škole? Tak nějak v pohodě. Nic moc neříkali, asi to tolik nevnímají. Spíš mě berou jako blázna. Ptají se: ty máš zase trénink? Ty seš blázen. Takže spíš takhle. Spíš mi to nezávidí.

Máte nějaké sportovní vzory?

Žádné vzory nemám. Obdivuji všechny sportovce, kteří něco dokázali. Ale že bych měla jednoho sportovce, to nemám.

Čeho byste chtěla dosáhnout? Jaké jsou vaše sportovní cíle?

Nějaké sny mám, ale radši je zatím nebudu vyslovovat. Zatím to je dost čerstvé.

Takže evropský nebo světový šampionát?

Bylo by to určitě hezké.

Podívat se na olympijsdké hry?

To je takový hlavní cíl, ten z největších (úsměv).

Vizitka

Bydliště: Libice nad Cislinou

Narozena: 6. 11. 1996

Záliby: kolo, mažoretky, lyže, hra na housle

Oblíbený film: Forrest gump

Studuje: 1. ročník na hotelové škole v Poděbradech