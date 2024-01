Konec roku a příchod toho nového svádí k bilancování. Deník oslovil sportovní osobnosti, funkcionáře i amatérské sportovce s otázkou, jak si užili vánoční svátky, který dárek jim udělal největší radost a jak oslavili příchod nového roku.

Martin Fuksa | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Martin Fuksa (český reprezentant v rychlostní kanoistice): Vánoční svátky jsem si užil jako každý rok v rodinném kruhu, klidu a pohodě. Tréninku bylo o trošku míň, tak jsem snad nabral dost síly před vlnou soustředění, které nás čekají. Ohledně dárků se mi to už přehouplo do roviny, kdy radši dárky dávám, než dostávám, ale kdybych měl přece jen něco vypíchnout, tak Ježíšek byl na mě letos opravdu hodný a nadělil mi karbonová kola na moji silničku. Nový rok jsem přivítal taky tradičním způsobem ráno, na Silvestra jsem si střihli půlmaraton od nymburské loděnici na soutok Labe s Cidlinou a zpět. Večer byl už v rodinném kruhu plný společenských her. No a hned prvního ledna dopoledne jsem byl na vodě. Jak na Nový rok tak po celý rok.

Milan Švábenský (fotbalový trenér Křince): Vánoční svátky byly asi jako u většiny lidí v klidu a v pohodě. Odpočinek byl po celoročním a hlavně sportovním vytížení už potřeba. Co se týče dárků, tak jako každý rok, některé byly klasicky fotbalového zaměření (smích). Jako dlouhodobého věrného fanouška Slavie mě potěšila kniha Vladimíra Šmicera. Příchod do nového roku jsem přivítal doma s rodinou. Poslední roky je to pro mě největší relax a pohoda. Ty silvestrovské bujaré roky byly vždy fajn (smích), ale teď platí doma je doma.

Ondřej Petr (veteránský kanoista Lokomotivy Nymburk): Mezi svátky nešlo jezdit po Labi, takže sportování proběhlo na suchu. Proběhlo tak kolo a na Silvestra tradiční vodácký běh na soutok s Cidlinou. Pod stromečkem jsem našel nejeden sportovní dárek, ale největší radost mi udělalo startovné na ČT AutorCup 2024. Nový rok začal v kruhu rodinném a to už podmínky dovolily a proběhlo prvních pár kilometrů na vodě v novém roce. Sportu zdar a všem hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Trenér Městce Jan Šmidrkal: Lidi chodí, fandí, tleskají. A kvitují naši hru

Petr Plaček (fotbalový brankář Polabanu Nymburk): Na vánoční svátky jsem se těšil jako na čas, kdy trošku vypnu od práce. Dostali jsme přidělený plán na nabrání kondice, takže jsem se ve volnu zaměřoval na jeho plnění a nějakou svou vlastní individuální přípravu. Největší radost mi pod stromečkem udělalo tričko s vtipným potiskem od mojí snoubenky. Silvestra jsem strávil v klidu doma s dcerou a snoubenkou. Na příchod nového roku jsme společně zapálili symbolicky prskavku.

Jan Šmidrkal (fotbalový trenér Městce Králové): Letos jsme s rodinou zvolili super Vánoce jen v úzkém kruhu rodinném. Eliminovali jsme návštěvy a užívali si jen sami sebe. Moc jsem si to užil. Jelikož máme dvouletého syna, tak víc než moje dárky mě těšilo to, když náš syn rozbaloval dárky od Ježíška. Silvestr není svátek, který bychom obdivovali a slavili, takže pouze u televize a s hračkami, které syn Honzík dostal od Ježíška.

Ondřej Hněvsa (fotbalista Bohemie Poděbrady): Zimní pauza proběhla v klidném tempu, ale na sport a na fotbal se prostor našel. Bez sportovního vyžití bych se asi zbláznil. Čím jsem starší, tak jsem samozřejmě více rád za ponožky, těch není nikdy dost. Hned po Vánocích jsme se přesunuli na chatu, kde jsme s přáteli přivítali Nový rok, bohužel ale bez sněhu. Všem přeji jen to nejlepší v novém roce, pevné zdraví a mnoho sportovních zážitků.

Jan Borovička (fotbalista Slovanu Poděbrady): Vánoce úplně nějakým velkým způsobem neprožívám, spíš je to o tom klidu, pohodě a že si člověk odpočine. A to jsem si splnil. Každý bude asi říkat, že po řízku se salátem a cukroví přibral nějaká ta kila, ale u mě to zaplať pánbůh není. Největší radost ze všech dárků mám klasicky z ponožek jako vždy, protože těch není nikdy dost (smích). Na Silvestra jsme uspořádali takový menší turnaj pro všechny hráče Slovanu, bylo to moc fajn se takhle sejít a hlavně se proběhnout. Příchod nového roku jsem přivítal v pohodě v domácím prostředí s přítelkyní, už nejsem takový bouřlivák, jak mě lidé znají (smích). Jinak všem přeji krásný a pohodový rok 2024, spoustu sportovních, osobních úspěchů a hlavně zdravíčko, a teď už se zase můžeme těšit na „oblíbenou" zimní přípravu.