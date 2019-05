Ani se nerozkoukaly a měly na krku zlaté a stříbrné placky

Poděbrady – Závodnice aerobiku Sokola Poděbrady opět provětraly svoji závodní výstroj. Maratón soutěží začal tím, že se pět závodnic vydalo na soutěžní postupový master class do Ostravy. V kategorii do 7 let si medaili za účast a diplom zasloužila Klaudie Kadlecová a Dominika Brázdová. K postupu na MČR Fisaf do Prahy jim zbývá ještě účast na jednom závodě.

Zlato. Poděbradské závodnice se skladbou Rockerky zvítězily v Hradci Králové | Foto: Foto: Sokol Poděbrady

Svoji účast na mistrovství si také vybojovaly i závodnice v kategorii 8 – 10 let. Míša Pospíšilová na třetím místě, Anička Vaněrková na osmém a Terka Pospíšilová v základním kole. V Hradci Králové se sešly poděbradské soutěžní týmy na 4. kole Bohemia Aerobic Tour. „Ani jsme se pořádně nerozkoukali a během dvou hodin jsme měli na krku třináct zlatých a třináct stříbrných medailí,“ radovala se trenérka oddílu Monika Sobotková. Zlaté si odvezly týmy Rockerky a Seňority, stříbrné Superhrdinky a Domorodkyně si závod neméně užily. „Máme radost, že se naše týmy umísťují na stupních vítězů a děti předvádějí velké zlepšení,“ řekla Sobotková. V Chrudimi se konala soutěž cvičení podle lektora master class. V kategorii 3 – 6 let vyhrála Dominika Brázdová a třetí byla Klaudie Kadlecová. V kategorii sedmiletých si druhé místo vybojovala Justýnka Fejfarová. V kategorii 12 – 15 let skončila pátá Viki Hovorková. „Blahopřejeme všem našim závodnicím a držíme pěstě k vrcholu sezony, který právě přichází,“ dodala trenérka. Třetiligový Petr Nejedlý zvítězil bez porážky Přečíst článek ›

Autor: Vladimír Malinovský