Bedrnová se stala se dvojnásobnou evropskou šampionkou. Stupně vítězů si vyloženě užívala. „Pocity to jsou opravdu nepopsatelné. Stát na stupni vítězů a slyšet naši hymnu je opravdu krásné. Chce se vám smát a plakat zároveň,“ uvedl mladičká závodnice z Poděbrad.

Na šampionátu startovala ve dvou disciplínách a kategoriích. Konkurence je na takto významných závodech opravdu obrovská. „Konkurence bývá vždy opravdu veliká ve všech kategoriích sportovního aerobiku. Nicméně pro mě je asi nejtěžší uspět v kategorii singl, kde je asi největší zastoupení skvělých závodnic,“ přiznala Bedrnová.

Velkou spokojenost neskrývala ani trenérka Michaela Holubcová. „Všichni jsme moc rádi, že mistrovství Evropy v Agenu se i přes tuhle těžkou covidovou dobu konalo a holky mohly ukázat tu velkou dřinu, která se za tímhle velkým úspěchem skrývá. Jsme moc šťastné a pyšné na obě závodnice. Jejich krásné výkony nás motivují k další práci v další závodní sezoně,“ podotkla Holubcová.

Někdo má raději, když závodí sám a vlastně jen sám za sebe. Jinému zase může vyhovovat týmové propojení. Které zlato je tedy pro závodnici cennější? „Jak se to vezme. Osobně jsem mnohem méně nervózní před startem v duu, protože jsme na vše dobré i zlé dvě, tudíž i nervozita se dělí dvěma. Vzájemná podpora, útěcha a povzbuzení mi opravdu pomáhá,“ řekla dívka, která miluje sushi. „Na druhou stranu v kategorii sing (jednotlivec) si sama zodpovídám za své výkony a tudíž to nikomu nemůžu pokazit. Vše záleží jen a jen na mě a to mě žene vpřed.

Vzájemné přátelství je pro mě ovšem velice důležité,“ přidala.

Nedávno získala dva republikové tituly, teď přidala ty evropské. Sezona je tak více než úspěšná. „Jsem opravdu moc ráda, že nám to vše tak krásně vyšlo a prozatím všechny závody soutěžní letošní sezony jsem vyhrála,“ usmála se třináctiletá dívenka z Poděbrad.

Hlavní vrchol sezony zvládla na jedničku s hvězdičkou. Je tedy čas odpočívat. Nebo se bude nadále připravovat na další soutěže? „V tuto chvíli je před námi ještě mistrovství světa, které se kvůli epidemiologické situaci přeneslo do online prostředí. Nejlepší tři nominovaní sportovci z jednotlivých zemí světa se budou ucházet o titul Mistryně světa,“ uvedla sportovkyně.

Ráda by byla opět úspěšná. Má pro to svoje vysvětlení. „Mým snem je získat i tento titul, jako se to povedlo mé trenérce Michaele Holubcové, která se stala mistryní světa ve sportovním aerobiku singl ve stejné věkové kategorii,“ řekla Bedrnová. „Vzhledem k tomu, že jde o soutěž video záznamů nominovaných sestav ze závodů, mám v tuto chvíli zasloužený odpočinek před začátkem přípravy na další sezonu.“

Také odpočinek a regenerace je důležitou součástí sportovce. Navíc v době vánoční. Co by si přála najít pod stromečkem i čerstvá držitelka dvou zlatých medailí z mistrovství Evropy? „Přála bych si, aby epidemie Covid byla už minulostí a my si mohli užívat společné chvíle bez strachu a nejistoty,“ myslí nejen na sebe slečna. „Těším se nejen na dárečky, ale hlavně na vánoční atmosféru se svou rodinou,“ dodala Aneta Bedrnová.

Jednou z trenérek poděbradské závodnice je i její maminka Alena. I ta prožívá úspěchy své dcery se vším všudy. „Chtěly poděkovat všem, kteří nás po celou dobu podporovali a prožívali s námi každý krok naší soutěžní sezony. Veliké díky patří městu Poděbrady za finanční podporu,“ řekla Alena Bedrnová.