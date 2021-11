„Vítězství z každého závodu mi přináší obrovskou radost, zvláště pak pokud se jedná o mistrovské soutěžev tak velké konkurenci skvělých závodnic nejvyšší výkonnostní třídy. Na druhou stranu je pro mě také velmi důležité zlepšení svých vlastních výkonů, bez ohledu na výsledek závodu,“ uvedla čerstvě třináctiletá závodnice klubu Butterfly Poděbrady.

Úspěchů má nepřeberné množství. „Právě teď si cením každé možnosti si zazávodit. V minulém roce byly například zrušeny všechny mistrovské soutěže kvůli covidové epidemii. Tudíž start na jakémkoli závodu je pro mě svátkem,“ raduje se z pohybu Bedrnová. „Dvojnásobného titulu si samozřejmě velice cením. Je to pro mě první vítězství ve dvou věkových kategoriích (11 – 13 let, 14 – 16 let) a dvou disciplínách (singl a duo),“ řekla mladá závodnice.

Další obrovskou radost jí přinesl další titul z MČR, tentokrát první vicemistryně v kategorii SAMC cvičení podle lektora.

Je to už deset let, kdy si aerobic vyzkoušela poprvé.„K aerobiku mě přivedla maminka, která působí jako trenérka. Ve třech letech jsem se poprvé zúčastnila soutěže ve cvičení podle lektora. Nejvíce mě na tomto sportu baví spojení hudby a pohybu dohromady spolu s učením se nových náročnějších prvků,“ svěřila se slečnaz Poděbrad.

Díky zmíněným úspěchům ji čeká světový šampionát ve Francii. „Díky výhře na dvou nominačních závodech se mi opravdu podařilo se nominovat na MS do Francie. Ovšem vzhledem k nepřízni covidové situace v některých zemích se světový šampionát překvalifikoval na ME Open a bude se konat 28. listopadu 2021 v Agenu ve Francii,“ vysvětlila Bedrnová.

Světový šampionát bude historicky poprvé uskutečněn jako online závod, kde se budou prezentovat tři nejlepší nominovaní sportovci každé země v jednotlivých věkových i sportovních kategoriích.

A co příprava? „Moje příprava na ME i MS se nijak neliší od ostatních soutěžích. Důraz kladu nejen na sportovní přípravu, nácvik sestavy, ale především také na regeneraci a správnou výživu, která je, postupem soutěžního období, čím dál důležitější. Na nadcházející ME Open se moc těším a doufám, že nám žádná další omezení tento sportovní svátek nenaruší,“ věří sportovkyně. „Ještě bych chtěla poděkovat trenérce Michaele Holubcové za odbornost, profesionalitu, ale hlavně za lidskost a lásku, kterou do svých tréninků dává. Poděkování také patří městu Poděbrady za dosavadní finanční podporu,“ dodala.

ANETA BEDRNOVÁ

Bydliště: Poděbrady

Narozena: 20. října 2008

Znamení: Váhy

Záliby: sport, čtení, zkoušení nových věcí

Oblíbené jídlo: sushi

Oblíbené pití: domácí limonáda, neperlivá voda

Oblíbený film: Work it

Oblíbená hudba: Pop music, song: Outside