/FOTO/ Vrchol jarní sezony - Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku, se letos konal v České republice. „Češi měli tu čest přivítat závodníky z celé Evropy, a musím říct, že diváci byli opravdu potěšeni,“ uvedla trenérka poděbradského oddílu Aerobic team Butterfly Michaela Holubcová.

Úspěšné závodnice Aerobic team Butterfly Poděbrady | Foto: Butterfly Poděbrady

Z poděbradského klubu Aerobic team Butterfly pod vedením Michaely Holubcové a Aleny Bedrnové, reprezentovalo Českou republiku sedm dívek. Největší nadějí byla Aneta Bedrnová, která se představila v kategorii junior ženy. Aneta měla skvělou sezonu v minulém roce a letos se pečlivě připravovala na obhajobu titulu mistryně Evropy a svoji přípravu dokonale dotáhla do konce. Po skvěle odcvičeném finále si mohla vychutnat okamžik radosti, když získala titul Mistryně Evropy v kategorii junior ženy pro rok 2023.

Ale to nebyl jediný okamžik, kdy si závodnice užívala příčky nejvyšší. Aneta se totiž představila i v kategorii Youth dua společně se svojí dlouholetou parťačkou Kristýnou Fryšákovou. „Tyto dívky jsou nejen skvělými sportovkyněmi, ale také výbornými kamarádkami, a to se promítlo i do jejich výkonu,: uvedla Holubcová. Jejich choreografie s názvem AFRICA si získala srdce poroty a Aneta a Kristýna si odnesly titul Mistryň Evropy v kategorii Youth dua.

Aerobic team Butterfly se mohl pyšnit také zastoupením v kategorii junior dua, kde diváci mohli sledovat Karolínu Prokšovou a Annu Třetinovou se sestavou Tarzans Girls. Pro obě dívky to bylo jejich první Mistrovství Evropy v životě. „A musím říct, že si to opravdu užily. Předvedly skvělý výkon a vybojovaly nádherné páté místo,“ přidala trenérka oddílu. V kategorii senior tria se na pódiu představily Natálie Vinecká, Anna Hejcmanová a Amálie Paslerová. I pro tento tým to byla premiéra, ale hravě se s ní vypořádaly a tým vybojoval skvělé páté místo. „Celý Aerobic team Butterfly mohl s oprávněnou hrdostí ohlížet na své úspěchy,“ radovala se Holubcová.

Trenérky Michala Holubcová a Alena Bedrnová nešetřily slovy chvály na adresu svých svěřenkyň. „Jsme nesmírně pyšné na všechny holky. Bylo vidět, kolik energie, času a úsilí do příprav vložily a věřily nám. Pro náš klub je to velký úspěch mít všechny naše děti, které závodí v nejvyšší výkonnostní třídě, nominované na Mistrovství Evropy. Toto mistrovství bylo pro nás opravdovou třešničkou na dortu, splněným snem. Rády bychom také poděkovaly městu Poděbrady, které nás podporuje, a už se těšíme na Mistrovství světa, které se bude konat v belgickém Gentu na podzim," zaznělo z úst trenérek týmu Butterfly.

Úspěchy Aerobic team Butterfly na Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku jsou důkazem talentu, tvrdé práce a vášně, kterou tyto dívky do svého sportu vkládají. Jejich výkony nejen oslnily porotu, ale také přinesly radost fanouškům a udělaly z poděbradského klubu opravdovou sílu v aerobiku.