Praha – Soutěže M-Team Cup Praha se zúčastnily i členky poděbradského aerobiku. A vedly si více než dobře. V dopolední části soutěže Master Class si druhé místo vybojovala Barča Jirečková v kategorii 5 – 6 let, v kategorii 7 – 9 let zvítězila Dominika Herzánová.

Poděbradské závodnice s trenérkou Monikou Sobotkovou | Foto: Foto: oddíl

Krásně cvičila i Erika Fenclová, ta byla ve finálové patnáctce. V kategorii 10 - 12 let skončila čtvrtá Naty Vinecká a pátá Bety Kárová.

V kategorii nad 12 let skončila na třetím místě Kateřina Martínková. V odpolední části soutěže jednotlivců sportovní aerobik v kategorii 8 – 10 let vyhrála opět Dominika Herzánová, druhý flek brala Naty Vinecká a bronz Emma Melicharová. V kategorii 11 – 12 let byla třetí Bety Kárová. „V soutěži mini týmů 11 – 13 let soutěžilo z důvodu nemoci Adély místo trio pouze duo Kačka a Bety a děvčata vybojovala první místo,“ radovala se trenérka poděbradského oddílu Monika Sobotková.

„Na pražských závodech KK Individuals jsme v kategorii 4 – 7 let obasadili všechna přední místa,“ řekl trenérka. V kategorii A Lia Heryánová (1. místo), Nela Dobiášová (2.), Anetka Sluťáková (3.), Anička Vitoušová (4.), Erika Fenclová (5.). V kategorii 8 – 10 let vyhrála Naty Vinecká, druhá byla Herzánová, čtvrtá Evička Dobiášová. V celkovém pořadí vyhrála ve své kategorii Heryánová, stříbrná byla Nela Dobiášová.

Vinecká vyhrála celkově v kategorii 8 – 10 let, druhá skončila Herzánová.

V kategorii MISS Individuals – na programu byly volné disciplíny v kategorii 4 – 7 let byla třetí Mia Heryánová, v kategorii 8 – 10 let stříbrná Natálka Vinecká. Slavností šerpování Miss proběhne v březnu při soutěži podiových skladeb v Praze.