KDY: do 30. dubna

KDE: Městská knihovna Poděbrady

E-MAIL: mestska@knihovna-pdy.cz

Po dobu uzavření knihovna přijímá příspěvky alespoň e-mailem. Výstava všech prací ve Společenském sále knihovny je nalánovaná od 4. do 29. května 2020. Vyhodnocení a předání cen proběhne dne 28. května 2020 od 17 hodin tamtéž. Zapojit se mohou všichni od 0 do 100 let ve třech kategoriích pro obě soutěže: do 11 let, od 12 do 18 let a od 19 do 100 let.