KDY: 26. a 30. září

KDE: Ekocentrum Huslík u Poděbrad

ZA KOLIK: -

„Součástí akce je i exkurze do sadů na Huslíku a seznámení se starými odrůdami,“ zve za pořadatele Jakub Vaněk. Chybět nebudou aktivity pro děti a občerstvení. Jablkobraní se koná od 13 do 16 hodin. Ve středu 30. září od 18 hodin pak zájemce zasvětí do výroby sýrů, rezervace na večer je nutná. Následovat budou sýrařské kurzy. Sýraření na Huslíku se budou během října věnovat dva kurzy, první pro začátečníky a druhý pro již zkušenější sýraře. Kurzy jsou zpoplatněné a je nutné se na ně přihlásit emailem.