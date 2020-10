KDY: 9. a 10. října

KDE: Městská knihovna Poděbrady

ZA KOLIK: -

Zároveň pomohou určit donesené houby, odpoví na dotazy a mají připravenou vědomostní soutěže pro mládež a děti. Vstup pouze v rouškách bude v pátek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 15 hodin. Od 12 do 13 hodin je vždy zavřeno.