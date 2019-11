KDY: 14. listopadu 8.30

KDE: Městská knihovna Nymburk

ZA KOLIK: zdarma

Virtuální realita, obrazovky, mobily, kam to vede a zda je to dobré nebo špatné trávení času se zamyslí Božena Řežábová a Jan Ilavský. Ona je podnikatelka, šéfka globální herní společnosti z Česka, máma dvou kluků, advokátka jógy, pohybu a pokojových kytek. On je herní vývojář, programátor, designér a hudebník a autor nejúspěšnější VR hry.