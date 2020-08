KDY: do 28. srpna

KDE: Městská knihovna Poděbrady

ZA KOLIK: 100 Kč

V letním květinovém aranžmá odpočívají také panenky reborn, tedy panenky v podobě miminek jako živých, které jsou z dílny Moniky Chmelařové. Prodejní výstava je otevřena od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Vstupné pro návštěvníky od tří let je 100 korun. Výstava se koná pod záštitou starsty města Jaroslava Červinky.