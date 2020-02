O pětiměsíční procházce se psem po Asii povypráví cestovatel

Nejen o tom, co vše se může pokazit na cestě do Japonska, vypráví ve své Travel stand-up comedy Slávek Král. Téma Stopem se psem v Asii otevře v Městské knihovně Poděbrady. S fenkou Corey procestovali devatenáct euroasijských států a zjistili, co se jí v Kazachstánu, jak krásné jsou holky v Kyrgyzstánu, jak špatně se stopuje v Tájikistánu nebo jaké vedro může být v Uzbekystánu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

KDY: 27. únor 19.00

KDE: Městská knihovna Poděbrady

ZA KOLIK: 120 Kč Slávek Král objel dvakrát svět stopem a odpoví, proč ho nepustili do Afghánistánu, jací jsou lidé v Íránu, nebo jaké to je půjčit si oslíka.

Autor: Olga Vendlová