Po knize Pohádky mašinky Lízy pro děti od pěti let čekají na vydání nové železničářské pohádky nymburského spisovatele Jana Řehounka.

Nymburský spisovatel Jan Řehounek. | Foto: DENÍK/ Ivana Šmejdová

„V rukopisu jsou připraveny Pohádky nepohádky mašinky Lízy. Je to kniha pohádek pro děti kolem deseti let, které na příbězích parní mašinky Lízy provázejí dětského čtenáře historií od do panování císaře France Josefa až do současnosti,“ informuje Nakladatelství Jana Řehounka Kaplanka. Pohádky, které nejsou úplně vymyšlené baví i dospělé čtenáře.