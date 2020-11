KDY: kdykoliv

KDE: TIC Nymburk

ZA KOLIK: 240 Kč

Kdo by si knihu rád přečetl a zpříjemnil si tak čas v domácí izolaci, nebo by ji věnoval jako vánoční dárek, a bydlí ve větší vzdálenosti od Nymburka, může napsat přímo autorovi Janu Řehounkovi a on ji rád zašle. Kontakt najdete na Facebooku Jana Řehounka nebo na webu https://rehounek-kaplanka.webnode.cz/.