KDY: 12. dubna, 18:00

KDE: Facebook MAP Vzdělávání ORP Poděbrady

ZA KOLIK: zdarma

Je to vůbec téma? Jak to vnímáte a řešíte vy? Ptají se Eva Píšová a Pavel Kučera, kteří nastíní teorie a historii, názory odborníků i své názory. Do debaty mohou vstupovat všichni účastníci. Registrovat se mohou předem prostřednictvím linku v události na facebookové stránce MAP Vzdělávání ORP Poděbrady.