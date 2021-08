KDY: 19. - 22. srpna

KDE: U Šafaříkova mlýna u Labe, Nymburk

ZA KOLIK: -

Ten mohou vychutnat zájemci v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli do 15 hodin. Pro děti pořadatelé připravili kreativní dílny a soutěže. Potřetí se pak letos setkají i příznivci karavanů. Pro ty je připravena prohlídka města s průvodcem nebo například exkurze do Postřižinského pivovaru. V sobotu se od 15 hodin představí písničkářka Marie Tilšarová a večer od 20 hodin zahraje Wotazník. V neděli od 10 hodin zahrají Lachtani Vládi Lacha a připraven je další zábavný program. V neděli se k plavbám přidá vedle lodi Oseček také loď Mojmír, která lidi sveze od 10 do 15 hodin.