KDY: do 8. listopadu

KDE: Libice nad Cidlinou

ZA KOLIK: zdarma

Samozřejmě, že dle svých možností. Světelnou výzdobu lze vyfotit a sdílet na facebooku Putování za světýlky on-line. „Rovněž rozsvítíme libickou náves a prožijeme krásný večer. Věříme, že vneseme v této nelehké době světlo nejen do ulic, ale i do dnů příštích a do duše každého z nás,“ uvedla předsedkyně komise Petra Hliněná.

Autor: Milan Čejka