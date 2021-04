Knihovna opět vítá čtenáře

Městská knihovna Poděbrady dnes opět po covidové pauze otevírá dveře všem svým čtenářům samozřejmě v rouškách. V pondělí a ve čtvrtek je otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, dětské oddělení od 13 do 17 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv DENÍK

KDY: denně

KDE: Městská knihovna Poděbrady

ZA KOLIK: zdarma Od úterý do pátku knihovna otevírá od 8:30 hodin, v úterý a pátek do 15 hodin, ve středu pouze do 12 hodin. Dětské oddělení otevírá vždy ve 13 hodin kromě středy, kde je otevřeno od 8:30. Informační oddělení a TC-Club jsou zatím uzavřeny. Knihovna zve také na výstavy.