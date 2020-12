KDY: 23. listopadu - 1. prosince

KDE: DDM Symfonie Poděbrady a Magistra nová lékárna

ZA KOLIK: zdarma

Děti mohou přinášet své dvourozměrné obrázky čertů do velikosti A2 přímo do DDM Symfonie nebo do lékárny Magistra nová lékárna od 23. listopadu do 1. prosince, a to od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 hodin. Výtvarné práce se stanou součástí výstavy v rámci akce Vánoční Symfonie v pohybu.