KDY: do 4. srpna

KDE: Restaurace Biograf Nymburk

ZA KOLIK: -

Soutěží se čtyřech kategoriích: první je pro děti do 6 let, 2. kategorie pro 1. – 5. třídu, 3. kategorie pro 6. – 9. třídu a 4. kategorie od 16 do 99 let.