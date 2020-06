KDY: 20. - 24. července 8:30 - 15:30

KDE: v budově Střední zemědělské školy Poděbrady

ZA KOLIK: -

Vedoucí Petra Boumová postaví děti před záhadu ztraceného pramene. Děti od 6 do 15 let budou tvořit, hrát a zažijí dobrodružství denně od 8:30 do 15:30.