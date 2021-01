KDY: do 28. února 2021

KDE: DDM Nymburk

ZA KOLIK: zdarma

Děti mohou posílat své kresby, malby, koláže nebo jinou technikou vytvořené obrázky na adresu DDM Nymburk 2. května 968 nebo naskenované či vyfocené e-mailem na adresu ddm@ddm-nymburk.cz. Do předmětu soutěžící uvedou heslo Ptačí hostina a doplní své celé jméno, věk, soutěžní kategorii a kontakt na kontaktní osobu. Děti mohou soutěžit jako jednotlivci a kolektiv ve třech kategoriích: I. MŠ (do 6 let), II. mladší ZŠ (6-10 let) a III. starší ZŠ (11 – 15 let).