KDY: 19. - 24. prosince

KDE: Betlémské světlo

ZA KOLIK: zdarma

Heslo skautů „Vždy připraven!“ bude platit i v této situaci. Do Lysé nad Labem světlo dorazí v sobotu vlakem v 9:45 hodin a lidé si pro něj mohou přijít již k nádraží nebo skauty potkají cestou k Domovu na Zámku, kde dojde k předání. Od neděle 20. prosince by Betlémské světlo mělo být v kostele Narození sv. Jana Křtitele. Na Štědrý den od cca 13:30 do 15:30 bude možné si pro světýlko přijít v Lysé ke kostelu a v Litoli na náves ke Kapličce. Individuální dohoda v případě komplikací je možná na čísle 776 574 829.

V sobotu dopoledne přibližně v 9:30 hodin světlo doputuje vlakem dále do Nymburka. Z nádraží jej donesou místní skauti do střediska Tortuga na Zálabí, kde si jej lidé mohou vyzvednout do 22. prosince po telefonické domluvě na čísle 737 949 632. Poděbradští skauti plánují předání světla 23. prosince na Jiřího náměstí, informace upřesní na svém Facebooku.