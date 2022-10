V lokalitě Sakkára se podařil další významný objev. Egyptská archeoložka narazila na neporušený sarkofág, který v původní pohřební komoře ležel po tisíce let. Patřil vysoce postavenému egyptskému šlechtici, který měl pracovat jako vedoucí pokladnice faraona Ramesse II. Velikého.

Deník Guardian informuje, že je nalezený žulový sarkofág pokryt nápisy věnovanými Ptahemwiovi, který žil kolem roku 1250 před naším letopočtem a vedl pokladnici nejmocnějšího egyptského faraona. Objevila jej emeritní profesorka archeologické fakulty Káhirské univerzity, Ola El Aguizy ve starověké nekropoli Sakkáře, kousek od Káhiry.

Minulý rok už našla povrchovou část jeho hrobky, nyní narazila na podzemní pohřební komoru se sarkofágem. Aby se do komory profesorka dostala, musela se vtěsnat do kbelíku připojeném na lanovém navijáku, ve kterém ji její tým ručně spouštěl dolů do osm metrů dlouhé šachty.

„Nález tohoto sarkofágu na původním místě v pohřební šachtě byl velmi vzrušující, protože se jedná o sarkofág majitele hrobky, což nebývá vždy pravidlem. Někdy byl sarkofág určen pro jinou osobu z pozdější doby. To se však nového objevu netýká,“ okomentovala nález El Aguizy. V hieroglyfech byly zachyceny tituly pohřbeného, což podle profesorky ukazuje na jeho blízkost ke králi. Portál Daily Mail doplňuje, že tituly dokazují velmi důležitou roli v tehdejší státní správě. V sarkofágu byly rovněž vyryty emblémy božstev.

Profesorka chce se svým týmem nadále pokračovat ve zkoumání Ptahemwiaova života. Ona sama pak doufá, že se jí podaří zjistit více o lidech, kteří vládli v Egyptě po Tutanchamonovi.

Významná lokalita i objev

Lokalita, ve které byla hrobka objevena, je častým nalezištěm egyptských pokladů. „Sakkára je jedním z nejvýznamnějších pohřebišť královských i nekrálovských osobností egyptské historie. Tým archeologů, který učinil nový objev, přidal další důležitou kapitolu tohoto místa,“ řekl profesor egyptologie na Harvardově univerzitě Peter Der Manuelian. Ocenil také, že s nálezem hrobky přišla archeoložka pocházející z Egypta.

Objev zachytily také kamery kanálu National Geographic. Vykopávku zařadí do osmidílného dokumentárního seriálu Ztracené poklady Egypta, který se ve Velké Británii vysílá od druhého října. „Je to babička, táhne jí na sedmdesát a stále chodí ven a dělá tuhle opravdu nebezpečnou práci,“ vzdal hold profesorce producent seriálu Tom Cook. Odlomený kus víka taky podle něj naznačuje, že některé pohřební poklady z hrobky odnesli vykradači hrobek.

Nadzemní hrobka Ptahemwia nebo také Ptah-em-Wia zahrnuje vchod, několik nádvoří a chrám. V první místnosti se našly barevné malby lidí s obětinami a zabitím telete, ve druhé zase sloupy a pohřební studna.

Z nápisů na sarkofágu je pak jasné, že úředník žil pod králem Ramessem II. Velikým. Tento faraón nastoupil na trůn ve věku šestnácti let a vládl po dobu šestašedesáti let a čtyř měsíců. Jeho hrobka je umístěna v Údolí králů a patří mezi nejrozsáhlejší prostory v dané lokalitě. Již v období dvacáté dynastie však byla vykradači hrobů vyloupena, celková vlhkost navíc poničila výzdobu.