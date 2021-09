Na zebrách zkrátka černá barva převažuje. „Většina zeber má pod srstí tmavou kůži. Ovšem pruhy se neskládají z bílé srsti s mezerami mezi nimi. Na kůži mají zebry černé i bílé chlupy. Celá srst roste z folikulů, které obsahují buňky melanocytů vytvářející pigment. A v bílé srsti jsou tyto melanocyty deaktivovány. To znamená, že černá je výchozí barva srsti," nabízí obsáhlejší vysvětlení Brindzáková.

Dalo by se o nich říct, že jsou živou a chodící optickou iluzí. Díky tomu, že tato zvířata lze nalézt ve většině zoologických zahrad v republice, velká část lidí je viděla nejen v televizi, ale i naživo. Přesto však zebry vyvolávají jeden velký otazník. Konkrétně jde o jejich barvu. Chovatelé a animátoři ze zoo mohou potvrdit, že návštěvníci zahrad se na ni ptají opravdu často. I proto Deník ve třetím díle seriálu 100 otázek a odpovědí rozlouskne záhadu, jestli jsou tedy zebry černé s bílými pruhy, nebo bílé s černými pruhy.

