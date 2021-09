Vydavatelství Vltava Labe Media každý měsíc vydává přes dva miliony kusů Deníku Extra. Kombinovaná distribuce dostává tento titul do více než 45 procent schránek domácností v ČR, k mání je i na stovkách samostatných distribučních míst.

Sokolské novinyZdroj: DeníkSpeciální osmistránkové noviny budou k mání ve sto dvaceti sokolovnách v České republice, a to v týdnu od 23. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.