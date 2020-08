Železničáři opravují na trati Praha - Milovice trolejové vedení

Na trati z Prahy do Milovic musí cestující od sobotní desáté hodiny večerní až do nedělní šesté hodiny ranní počítat s výlukou. Všechny vlaky během tohoto opatření nahradí autobusy, a to v úseku Praha-Masarykovo nádraží respektive Praha hl.n. - Čelákovice. Za místem výluky budou vlaky opožděny zhruba o 25 až 30 minut.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek