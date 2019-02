Nymburk – Tragický případ, hodně emocí a poslední dny i netypický postup státního zastupitelství. To vše platí o případu Jana Kočky, který 28. září způsobil mimořádně tragickou nehodu na dálnici D11, a při níž zemřel osmadvacetiletý řidič dodávky i samotný člen známé kolotočářské rodiny.

Ačkoliv případ bude po zjištění všech okolností odložen, veřejnost čeká na výsledky toxikologického testu, z nějž bude jasné, zda viník nehody řídil pod vlivem alkoholu či drog. Výsledky kriminalisté v Nymburce začátkem týdne skutečně získali. Jejich obsah však prozradit nesmí. „Státní zastupitelství rozhodlo, že další informace k případu bude poskytovat výhradně dozorující státní zástupce,“ řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Příslušným státním zástupcem je Ludvík Lukáš z nymburského státního zastupitelství. Ani on však ve věci zjištěného alkoholu či drog u Jana Kočky sdílnější nebyl. „K této konkrétní věci se nyní nebudeme vyjadřovat a počkáme, až budeme mít znalecký posudek z oboru dopravy. Musíme znát rychlost obou vozidel, zda je vyloučena technická závada a další faktory vedoucí k jednoznačnému určení příčiny nehody,“ řekl Lukáš Nymburskému deníku.

Podle zkušených novinářů i odborníků je však postup státního zastupitelství přinejmenším nešťastný. „Nerozumím tomu, proč případ dále nesmí komentovat policisté a proč ani státní zastupitelství nechce zveřejnit výsledky toxikologického testu. To nahrává spekulacím, že výsledky jsou opravdu velmi závažné a alkohol nebo drogy, případně oboje, se v těle viníka nehody prokázaly. A za druhé vzbuzují podezření, že chtějí cosi tajit s ohledem na jméno a postavení rodiny Kočkových. Za řadu let nazpátek nepamatuji nehodu, kdy by zvolili podobný postup,“ řekl expert, který si nepřál být jmenován.

Kdy by mohlo mít státní zastupitelství k dispozici i potřebnou dopravní expertízu, po níž slíbilo zveřejnit kompletní výsledky vyšetřování? „Závěry dopravních znalců bychom mohli znát na konci listopadu,“ uvedl Ludvík Lukáš.

Připomeňme si okolnosti tragického dálničního střetu, který se stal časně ráno na státní svátek 28. září. Luxusní Mercedes osmadvacetiletého Jana Kočky jel po dálnici D11 od Prahy ve směru na Hradec Králové po třetí hodině ranní. „První oznámení o nehodě přišlo ve 3.31. Tento Mercedes měl při předjíždění urazit jinému vozu zrcátko a z místa nehody ujel. Nehodu nahlásil poškozený řidič,“ řekla Potočná. Už tato první kolize naznačovala, že s řidičem za volantem Mercedesu není všechno v pořádku.

Co se však stalo vzápětí, zatím nikdo nedokáže racionálně vysvětlit. „Mercedes sjel z dálnice na exitu u Vrbové Lhoty, na místě se otočil a stejným exitem se na dálnici vrátil a ve stejném pruhu se vydal do protisměru, směrem na Prahu,“ popsala nečekané chování šoféra mluvčí.

Šílená jízda trvala téměř dva kilometry a skončila tragickou srážkou. V protisměru jedoucí vůz v plné rychlosti narazil do nákladního auta, kterým měla být po upřesnění větší skříňová dodávka. Tu řídil shodou okolností rovněž osmadvacetiletý muž. Náraz byl tak prudký, že oba řidiče vymrštil z aut. Nikdo jiný ve vozech neseděl. „Aktuální výsledky provedené soudní pitvy u obou mužů prokázaly, že oba zemřeli na vážná poranění hlavy neslučitelná se životem, přičemž utrpěli řadu dalších zranění,“ konstatovala Potočná.

Vzápětí z obou aut vyšlehly plameny, které dodávku i Mercedes kompletně zničily. Hasiči dostali první zprávu o požáru aut ve 3.39. Na místo byly vyslány jednotky z Nymburka, Poděbrad, Lysé nad Labem a Českého Brodu. „První jednotka byla na místě za deset minut od ohlášení události. V té době už byla obě vozidla, která se střetla čelně, požárem zasažena v plném rozsahu. Jejich řidiči byli mimo kabiny a na místě podlehli svým zraněním,“ řekl Ladislav Holomčík, mluvčí středočeských hasičů.

Hasiči v dýchací technice požár zlikvidovali. K události se kromě hasičů sjelo několik vozidel zdravotnické záchranné služby, dálniční a kriminální policie, celní správy i údržby dálnice. Proto byl desetikilometrový úsek mezi křižovatkami Sadská a Vrbová Lhota po dobu zásahu uzavřen v obou směrech a policie odkláněla dopravu po staré hradecké silnici.