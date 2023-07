/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dvě nehody prakticky ve stejnou dobu, každá z jedné strany železničního přejezdu. Tak vypadala situace v pondělí 10. července před polednem na konci Všechlap na hlavním tahu na Mladou Boleslav. Obě nehody měly stejnou příčinu a téměř stejné následky.

Dvě dopravní nehody u železničního přejezdu ve Všechlapech | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Jako první se stala nehoda ve směru na Mladou Boleslav, tedy po průjezdu obcí. Osobní vůz zastavil ve chvíli, kdy začala svítit červená výstražná světla. Další osobní vůz za ním na to zareagoval, ovšem kamion už situaci nedobrzdil a došlo k dominovému efektu. Kamion posunul vůz před sebou na další osobní vůz.

Jen o pár minut později se situace opakovala v opačném směru, kde se k přejezdu blížila řidička osobního vozu Toyota následovaná kamionem značky DAF s dlouhou cisternou. Situaci nám popsala nejdříve řidička Toyoty. „Blikala červená světla, tak jsem normálně zabrzdila. A zezadu jsem dostala ránu. On si snad myslel, že pojedu na červenou,“ zlobila se řidička Toyoty.

Řidič kamionu svoji chybu přiznal. „Ta světla začala blikat ve chvíli, kdy jsme byli prakticky u něj. Kdybych tušil, že na to ta paní přede mnou šlápne, tak bych si držel mnohem větší odstup. Ano, v první chvíli jsem si myslel, že to projede. Já už jsem to v dané situaci s cisternou v zádech neměl šanci dobrzdit. Každopádně moje chyba,“ přiznal šofér DAFu.

Obě nehody se obešly bez zranění, největší materiální škody budou zřejmě na zadní části Toyoty. Ta měla vysklené zadní okno a pomačkanou zadní část karosérie.

Jelikož se jedná o frekventovaný úsek silnice číslo 38, která spojuje Nymburk a Mladou Boleslav, na místě se tvořily krátkodobé kolony. Policisté řídili dopravu kolem přejezdu kyvadlově.