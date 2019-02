Kolínsko - Srážka rychlíku a osobního vlaku v Poříčanech se naštěstí stala v nízké rychlosti. "Zatím nemáme hlášena žádná zranění," řekla k případu Petra Potočná, mluvčí kolínských policistů.

Ta dále uvedla, že se zatím neví, proč se vlaky srazily. "Příčina nehody je zatím v šetření," uvedla policejní mluvčí.

Provoz na hlavní trati z Prahy do Kolína byl na krátkou dobu zcela zastaven, pak se místem mohlo jezdit po jedné koleji, informoval náměstek generálního inspektora Drážní inspekce Jan Kučera. Neštěstí se obešlo bez zranění, středočeští záchranáři podle své mluvčí Petry Effenbergerové ani k nehodě nevyjížděli.

Podle inspektora Drážní inspekce Jana Kučery se ve 14:30 střetl rychlík Vysočina jedoucí z Prahy do Brna a osobní vlak, který jel z Prahy do Kolína. Podle prvních informací projel osobní vlak odjezdové návěstidlo v poloze stůj a na výhybce se srazil s projíždějícím rychlíkem, dodal.

Podle mluvčího Českých drah Radka Joklíka najel osobní vlak z boku do rychlíku, a lokomotiva rychlíku tak vykolejila. Lidé byli z vozů evakuováni. Lehké zranění utrpěla podle něj pouze jedna žena, která ale odmítla ošetření.

Vlaky nyní mohou podle Joklíka jezdit pouze po jedné koleji. Protože je to vytížená trať, odklonily České dráhy rychlíky jedoucí z Prahy do Kolína přes Nymburk. Spoje tak mohou nabrat až čtyřicetiminutové zpoždění. Rychlíky v opačném směru zůstaly na své trase, neměly by se zpožďovat o více než deset minut. Joklík doufá v to, že by trať mohla být plně zprovozněna do 18:00.

U neštěstí pomáhali také středočeští hasiči, zhruba po hodině však odjeli. Podle jejich mluvčího Ladislava Holomčíka se vlaky střetly při výjezdu z nádraží. „Jeden vyjížděl oprávněně, druhý ne," uvedl.