Zkušební plavba

Co se vlastně odehrálo ve čtvrtek po osmé večer na labském břehu, vyprávěl Deníku sám majitel lodi Petr Švejda žijící v Poděbradech. Loď je více méně po domácku dělaná a vylepšením měla být nová střecha. „Jenže ta je příliš těžká. Těžiště lodi je vysoko a jak jsme se přesvědčili, stabilita lodi není ideální,“ řekl Švejda.

Záchrana lodi v Poděbradech u labského břehu. | Video: Olga Vendlová

Odpoledne s dětmi vypluli z poděbradského přístaviště a bez problémů dopluli až na soutok Labe s Cidlinou. Děti měly úžasný zážitek a po cestě zpátky se všichni rozhodli zakotvit pod bistrem U Lupiče, kde si dají něco dobrého k jídlu a pití. Což se také stalo.

Děti majitele lodi se na místě skamarádily s dalšími dětmi a všichni samozřejmě obdivovali uvázané plavidlo. Občas se šly podívat i na palubu. Stále bylo světlo a rodiče měli děti pod kontrolou.

Kapitán na lodi

Osudná chvíle přišla ve chvíli, kdy si na palubu potřeboval dojít sám kapitán plavby. „Šel jsem si pro cigarety, loď byla rozhoupaná a najednou nabrala na jednom boku trochu vody. Začala se naklánět ještě víc na jednu stranu, a i když mi chlapi pomáhali s tím dostat ji ke břehu, tak se to nedařilo,“ krčí rameny Švejda.

Pak už byli povoláni zmínění hasiči. „Událost nám byla ohlášena v půl deváté. Na místo vyrazily profesionální jednotky z Poděbrad a Nymburka, a dobrovolní hasiči z Velkého Zboží. Bylo nutné, aby vzhledem k situaci s lodí dorazil jeřáb z nymburské stanice,“ řekl Jan Sýkora, mluvčí středočeských hasičů.

Hosté bistra pak z terasy podniku sledovali, jak hasiči pomocí jeřábu vytáhli loď na břeh. „Mysleli jsme, že tu loď necháme do rána zakotvenou, půjdeme se domů vyspat a ráno dojedeme ten kousek k přístavišti. Dopadlo to jinak. Ta střecha samozřejmě musí z lodi pryč, stalo se to kvůli ní,“ má jasno majitel lodi.

Prázdninový příběh z Poděbrad má tedy dobrý konec. Celá událost se obešla bez zranění a nedošlo ani k žádné škodě. Jen hosté bistra U Lupiče jsou o letní zážitek bohatší.