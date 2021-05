Hned několik dopravních nehod přibrzdilo v deštivém nedělním dopoledni řidiče při jízdě na středočeských dálnicích. Závažné komplikace však nezpůsobovaly, a to i vzhledem k poměrně slabému provozu.

Dopravní nehoda. Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jitka Vepřovská

Nejprve to byla bouračka na příjezdu do Prahy od Příbrami po dálnici D4, k níž došlo u 19. dálničního kilometru na úrovni hřbitova v Mníšku pod Brdy na Praze-západ. Zdržení však nebylo velké, protože se místo dalo objet přes dálniční odpočívku s čerpací stanicí. Ve směru do Prahy museli řidiči přibrzdit i na dálnici D1, kde dopolední bouralo osobní auto u Nupak na Praze-východ. Deset minut před desátou hodinou narazilo do svodidel na 9. kilometru, Nehoda se obešla bez zranění, avšak během jejího vyšetřování zůstával neprůjezdný pravý jízdní pruh.