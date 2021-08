Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petry Homolové muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a jeho smrt na místě potvrdil také koroner.

„Podle výpovědi strojvedoucího, jehož dechová zkouška neprokázala požití alkoholu, seděl muž v kolejišti a nereagoval na zvuková znamení vlaku,“ potvrdila mluvčí Policie ČR Barbora Schneeweissová s tím, že usmrcený u sebe neměl žádné doklady, proto policisté zatím neví, o koho se jednalo. „Byla nařízena soudní pitva, která prokáže, jestli muž nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiných látek,“ dodala mluvčí policie.

Neštěstí zastavilo celou trať, a to jak dopravu nákladní tak osobní. České dráhy nasadily za pozastavené vlaky náhradní autobusovou dopravu. Autobusy však nezajížděly do však zastávek, kde staví osobní vlaky, ale cestující museli do cíle své cesty dojít nebo se nechat dovézt od hlavní silnice.

Provoz se podařilo drahám obnovit po tříhodinové výluce.