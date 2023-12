Srážka auta s vlakem na přejezdu na Praze východ. Zrušení víkendového železničního spojení mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem, a také na Příbramsku. Propadlá konstrukce nafukovací haly v Praze pod tíhou sněhu. To jsou situace, které se odehrály v sobotu přes den ve Středočeském kraji v důsledku příchodu zimního počasí.

Zásahy hasičů ve Středočeském kraji | Foto: HZS Středočeského kraje

Asi nejdramatičtěji ze všech výjezdů policistů a hasičů byl ten podvečerní, který byl ohlášen po šesté večer na železničním přejezdu mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem na Praze východ.

„Jedenaosmdesátiletý řidič dostal před nechráněným železničním přejezdem smyk na kluzké silnici a nedobrzdil situaci. Vjel na železniční přejezd v době, kdy přijížděl osobní vlak ve směru od Čelákovic na Brandýs nad Labem. Při střetu vyvázl řidič bez zranění, stejně jako strojvedoucí a dvacet cestujících ve vlaku,“ řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dechová zkouška vyloučila alkohol jak u řidiče auta, tak u strojvedoucího. Výsledkem nehody je tak zatím blíže neurčená hmotná škoda a zastavení provozu na trati do večerních hodin.

Očekávaný příděl sněhu zpomalil dopravu. Někde lámal stromy a větve

Kvůli sněžení a tvorbě závějí o víkendu nejezdí vlakové spoje minimálně na dvou středočeských tratích. Náhradní autobusovou dopravu musejí v sobotu i neděli využít cestující, kteří se chtějí dostat veřejnou dopravou z Mladé Boleslavi do Mělníka nebo opačným směrem.

„Provoz byl zastaven z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek,“ uvedl dopravce České dráhy na svém informačním serveru. Vlaky ze stejného důvodu dočasně nejezdily také mezi Mníškem pod Brdy a Dobříší na Příbramsku.

Středočeští hasiči večer kvantifikovali počet svých sobotních výjezdů. „Od 7 do 19 hodin jsme vyjeli celkem k 278 událostem. Drtivá většina zásahů (176) spočívala v odstraňování popadaných stromů nebo větví. Ve více než 40 událostech jsme pomáhali odstraňovat nebezpečí (porušené elektrické vedení, uvízlé automobily). Asistovali jsme u 35 dopravních nehod,“ konstatoval Jan Sýkora, mluvčí středočeských hasičů.

Neodpočívali ani hasiči v Praze. „Během soboty jsme do 16. hodiny zasahovali v souvislosti se sněhem v Praze u pěti desítek událostí,“ uvedli na síti X. Jednou z nejzásadnějších byla probořená konstrukce nafukovací haly nad tenisovým kurtem na Štvanici. Střecha haly nevydržela nápor sněhu. Naštěstí se vše obešlo bez zranění.

Podle předpovědi meteorologů by mělo sněžení v našem regionu během noci na neděli ustat. Ovšem vydrží a dokonce ještě více klesnou teploty pod bod mrazu, což znamená, že kluzkých silnic s místy uježděnou vrstvou sněhu se zatím řidiči nezbaví. Aktuálně to vypadá, že nad nulu by se teplota měla vyšplhat nadcházející středu.