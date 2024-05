/VIDEO, FOTOGALERIE/ Po nedělní dramatické nehodě v Kostelní Lhotě se stal další ošklivě vypadající střet v pondělí po 17. hodině u nájezdu na obchvat Nymburka u Chvalovic. Ačkoliv je ze snímků patrné, že šlo především o srážku dvou osobních vozidel, která promáčkla svodidla, hlavním viníkem by měl být řidič kamionu, který na místě nezůstal.

Nehoda na obchvatu Nymburka u Chvalovic. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Kamion podle informací od policistů vyjížděl právě z vedlejší silnice od Chvalovic na nymburský obchvat. Jenže nedal přednost osobnímu autu jedoucímu po obchvatu. Jeho řidič strhnul řízení, aby se vyhnul srážce s kamionem a naboural do stojícího osobního auta u křižovatky. Po nárazu obě auta putovala do svodidel, která promáčkla. Kamion z místy nehody ujel a podle vyšetřování není jisté, zda o srážce za sebou vůbec věděl. Přitom podle obou řidičů osobních vozů byl viníkem nehody právě on. „Žádáme řidiče, kteří místem v té době projížděli a situaci viděli, nebo měli zapnuté palubní kamery, aby se policistům přihlásili. Také hledáme řidiče zmíněného kamionu, který na místě nezůstal,“ řekl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Ačkoliv to při pohledu na auta vypadá neuvěřitelně, celá srážka se nakonec obešla bez vážnějšího zranění. „Jeden z řidičů má pohmožděný prst od toho, jak držel volant. Jinak se nikomu nic nestalo,“ řekl na místě jeden ze svědků. Jeho slova potvrdil i policejní mluvčí. „Událost se obešla bez zranění, dechové zkoušky u obou řidičů na místě byly negativní,“ doplnil Truxa.