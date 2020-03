Podle policejního rady Marka Šmída se oba muži jedoucí na motocyklech pravděpodobně neznali. „Jednalo se o třiadvacetiletého mladíka z Nymburska a osmadvacetiletého muže z Pelhřimova. Zatím nemáme poznatky, že by se oba muži znali,“ uvedl Marek Šmíd. Jeden jel na motocyklu Suzuki 650 S, druhý pak na Triumph Street Triple R. V obou případech se jedná o silné stroje.

Po třetí odpoledne mířili oba od Nymburka k Přední Lhotě. Podle dostupných informací nejsou k jejich srážce žádní relevantní svědci. Variant toho, co se mohlo odehrát, se nabízí mnoho. Jeden o druhého mohl zavadit při předjíždění, nebo první jedoucí mohl udělat nečekaný manévr, na který druhý jedoucí nestihl zareagovat. Jeden z nich nebo oba mohli jet vysokou rychlostí, v době nehody byla zřejmě silnice prakticky prázdná. „Co se přesně odehrálo, to by měli zkoumat soudní znalci z oboru dopravy, kteří se také případem zabývají,“ doplnil policejní rada. Policisté zahájili úkony ve věci podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Jde v tomto případě o formality, které umožní řádné vyšetření celé události.

Jasné je to, že po vzájemné kolizi skončil jeden z motorkářů na silnici, druhý v příkopě. Motocykly ležely zakleslé na kraji silnice, kde prakticky shořely. I přesto, že poděbradští hasiči byli podle mluvčího Petra Svobody na místě pět minut od ohlášení nehody. „Hasiči okamžitě za použití vysokotlakého proudu provedli lokalizaci požáru motocyklů a také části stromu, který začínal hořet. Dále se hasiči ve spolupráci se zdravotníky zapojili do resuscitace obou vážně zraněných řidičů,“ uvedl mluvčí hasičů.

Zdravotnická záchranná služba povolala i vrtulník se zdravotníky. Ten se však na základnu vracel bez pacientů. Přes veškerou snahu všech záchranářů oba řidiči svým zraněním na místě podlehli.

Silnice byla uzavřena až do 19. hodiny večer. Na místě už o víkendu začaly hořet první svíčky.