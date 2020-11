„Po ní přijížděl od Poděbrad nákladní vůz, kterému nedal přednost řidič osobního vozu Peugeot přijíždějící od Záhornice. Starší muž za volantem osobního auta nehodu nepřežil,“ uvedl Josef Ulrich, vedoucí dopravního inspektorátu, který na místě nehodu s dalšími kolegy šetřil.

Kromě policistů na místě zasahovali i hasiči a záchranná služba. „Vážné zranění utrpěla spolujezdkyně z osobního auta, pro níž byl přivolán vrtulník letecké záchranné služby, který ji transportoval do nemocnice,“ řekla policejní mluvčí Petra Potočná. Řidič kamionu podle dostupných informací vyvázl bez zranění.

Na tomto místě se stalo už několik vážných nehod, včetně tragických. Příčinami bývají kromě nedání přednosti v jízdě také rychlost vozidel a motocyklů jedoucích po jičínském tahu. Ten je v tomto úseku rovný a šoféry to svádí k velmi rychlé jízdě. Dopravní policisté proto v některých úsecích právě u Dymokur provádějí poměrně často měření rychlosti.

Jde o druhou tragickou nehodu seniora v posledních dnech na Nymbursku. Minulý čtvrtek ráno na obchvatu Nymburka u mostu přes Labe přejel sedmasedmdesátiletý senior s osobním autem do protisměru, kde čelně narazil do protijedoucího nákladního auta. Ani on neměl šanci nehodu přežít.