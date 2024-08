Nehoda u Sadské, při níž narazil osobní vůz čelně do stromu. Pro řidičku přiletěl vrtulník. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Osmačtyřicetiletá řidička jela sama ve voze Alfa Romeo ve směru od Sadské. Podle svědků z místa činu chtěla předjet několik aut v koloně za sebou a vyrazila do levého pruhu. To se jí ale údajně nepodařilo, auto dostalo smyk a skončilo mimo vozovku. „Žena nezvládla řízení a s vozem čelně narazila do stromu vpravo mimo silnici,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Při nárazu do stromu utrpěla poranění. Navíc byla v šoku a údajně jen velmi omezeně komunikovala. Na místě přistál záchranářský vrtulník. „Pacientka utrpěla poranění hrudníku a pánve. Po ošetření byla letecky transportována do nemocnice Královské Vinohrady,“ řekla Monika Nováková, mluvčí středočeské záchranky. Šoférka se na místě podrobila jen pasivní dechové zkoušce, tedy jen orientačnímu dýchnutí, z nějž nebyl cítit alkohol. Policisté si však vyžádali pozdější odběr krve.

Po dobu ošetřování řidičky a vyšetřování příčin nehody byla uzavřena silnice od odbočky směrem na Třebestovice k další odbočce směrem ke sjezdu na dálnici a na Poříčany.