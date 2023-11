Deník zjistil nové informace, které souvisejí se sobotním tragickým pádem motorového rogala. To se zřítilo půl hodiny před sobotním polednem na labský břeh u nymburského zdymadla. Stroj se dvěma muži na palubě okamžitě vzplál a shořel. Na místě zemřel devatenáctiletý pilot sedící vepředu, a také jedenašedesátiletý pasažér, který si měl vyhlídkový let užít. „Podle výpovědí svědků se zatím jeví jako nejpravděpodobnější varianta technická závada na rogalu.

Tragická nehoda v Nymburce. U elektrárny havarovalo rogalo. Dva lidé zemřeli

V tuto chvíli však stále probíhá vyšetřování, na němž se podílejí také odborníci z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ řekl policejní rada Marek Šmíd. Podle jeho slov přicházejí v úvahu tři možné příčiny pádu rogala. Jednak už zmíněná technická závada na stroji. „V úvahu však stále zatím musíme brát i možnou chybu pilota nebo zásah vyšší moci,“ konstatoval Šmíd. Vyšší mocí by byl například fatální střet s ptákem.

Pád zaznamenaly desítky lidí

Podle výpovědí svědků, kteří popsali událost na místě policistům i reportérovi Deníku, se jako nejpravděpodobnější jeví varianta s možnou závadou na rogalu. Takto krátký let popsal očitý svědek, který pozoroval rogalo před svým domem od nedalekého fotbalového hřiště.

„Nejprve jakoby nabíral výšku, letěl mírně nahoru. Pak se něco stalo, jakoby ztratil vztlak, začal nejdřív mírně klesat a ještě túroval motor. Pak už přešel do strmého pádu. Uslyšel jsem ránu a bylo mi jasné, co se stalo. Hned jsem volal telefonicky pomoc,“ popsal nehodu jeden ze svědků. Pád zaznamenaly v Nymburce desítky lidí, které obratem volaly na tísňové linky. „Bezprostředně po nehodě volala na linku 158 řada lidí. O nehodě tak záchranné složky věděly prakticky hned po události,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Pietní místo u Labe

Trosky shořelého stroje byly uklizeny během víkendu. V pondělí dopoledne už byla na místě patrná jen ohořelá tráva a kouřem ztmavlé trubky u lávky před zdymadlo, vedle níž stroj dopadl a vzplál. Na patce první podpěry u lávky vzniklo malé pietní místo. Ve sklenicích byly dvě vyhořelé svíčky, u nichž ležely dvě květiny. Na místo přicházeli lidé, kteří o tragédii diskutovali. Nejen mezi nimi, ale například i na sociálních sítích se probírá možnost, zda by vše dopadlo jinak a lépe, pokud by stroj dopadl jen o metr dále, tedy přímo do řeky.