Bezprostředně po nehodě a následném požáru nechali členové vyšetřovacího týmu převézt veškeré součásti stroje do vlastního depozitu. „Zbytky ohořelého kluzáku byly převezeny k nám a podle výkresu od výrobce byl stroj znovu sestaven. Díky tomu jsme v tuto chvíli vyloučili, že by za pádem byla technická závada. Všechny zkoumané části byly funkční. Nedošlo například ani k roztržení stroje ve vzduchu nebo utržení jeho části. To můžeme v tuto chvíli vyloučit,“ řekl Bejdák. Na odborné zkoumání ještě čeká pohonná jednotka havarovaného stroje. Expertizou projde motor.

Rogalo bylo nové

Podle vyšetřovatele se jednalo o nové rogalo francouzské výroby. „Získali jsme od výrobce všechny dokumenty k tomuto stroji. Všechna potřebná povolení k provozu měl v pořádku,“ konstatoval Bejdák. Vyšetřovatelé ÚZPLN dále vyhodnocují také výpovědi svědků události, údajně má existovat i záznam. Naopak nemohou spoléhat na pomoc zapisovačů letových údajů, tedy takzvaných černých skříněk, které jsou běžnou součástí větších letounů. „Tento stroj záznamové zařízení neobsahoval,“ potvrdil vyšetřovatel.

Poděbradské nádraží ožilo. Nová pekárna nestíhala, zájem lidí byl obrovský

Dalším dokumentem, který vyšetřovatelé zatím nemají k dispozici, je pitevní zpráva obou obětí havárie. Ta by teoreticky mohla odhalit možnou zdravotní indispozici, která by mohla mít vliv na řízení stroje. „Přesnou příčinu pádu stroje v tuto chvíli neznáme a ještě nějakou dobu znát nebudeme. Nicméně zjišťujeme všechny potřebné okolnosti a průběžnou zprávu budeme projednávat 18. ledna,“ doplnil Bejdák. Se zveřejněním závěrečné zprávy, která by přesnou příčinu měla stanovit, pak počítá v prvním pololetí příštího roku.

Pád a požár

K nehodě došlo v sobotu 21. října půl hodiny před polednem. Rogalo, které krátce předtím odstartovalo z nymburského letiště na vyhlídkový let, se zřítilo na labský břeh u nymburského zdymadla. Stroj se dvěma muži na palubě okamžitě vzplál a shořel. Na místě zemřel devatenáctiletý pilot sedící vepředu, a také jedenašedesátiletý pasažér, který si měl vyhlídkový let užít. Takto krátký let popsal očitý svědek, který pozoroval rogalo před svým domem od nedalekého fotbalového hřiště.

Historicky první vánoční strom na sídlišti je na místě. Ve čtvrtek začne zdobení

„Nejprve jakoby nabíral výšku, letěl mírně nahoru. Pak se něco stalo, jakoby ztratil vztlak, začal nejdřív mírně klesat a ještě túroval motor. Pak už přešel do strmého pádu. Uslyšel jsem ránu a bylo mi jasné, co se stalo. Hned jsem volal telefonicky pomoc,“ popsal nehodu jeden ze svědků. Pád zaznamenaly v Nymburce desítky lidí, které obratem volaly na tísňové linky. „Bezprostředně po nehodě volala na linku 158 řada lidí. O nehodě tak záchranné složky věděly prakticky hned po události,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Dva dny po nehodě už byla na místě patrná jen ohořelá tráva a kouřem ztmavlé trubky u lávky před zdymadlo, vedle níž stroj dopadl a vzplál.