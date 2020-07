/FOTOGALERIE/ O velkém štěstí může mluvit rodina hudebníka a někdejšího zastupitele Marka Michla. Ta se v sobotu při poryvech větru vracela domů a jen shodou okolností unikla možnému neštěstí. Na cestu, kudy běžně chodí, shodil vichr strom.

Spadlý strom u Katovny. | Foto: Hasiči města Nymburk

„Měli jsme neskutečné štěstí, po téhle cestě normálně chodíme domů. Ale protože se nečekaně zvednul vítr a začínalo pršet, zavelel jsem, že to s dětmi obejdeme kolem Katovny. Ten zvuk tady bohužel dobře známe (vloni tři, letos už čtvrtý strom), ale tentokrát to znělo vážně hrozivě, nejspíš to bylo tou představou, jak málo stačilo a mohli jsme tudy jít,“ popsal svoji zkušenost Marek Michl. Strom pak odstranili místní dobrovolní hasiči.