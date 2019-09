Šestapadesátiletá řidička sjela z nadjezdu u Koutecké a mířila ulicí Za Nádražím směrem na Žižkov. V místech před Domovem dětí a mládeže Symfonie však ztratila kontrolu nad řízením Škody Yetti. Podle informací některých svědků žena usnula za volantem. „Přejela do protisměru, vyjela vlevo mimo silnici, kde nabourala nejprve do betonové zdi s rozvodnami elektřiny. Poté vjela na chodník, kde došlo ke střetu se ženou se dvěma dětmi,“ řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Podle dostupných informací bylo mladší tříleté dítě v kočárku, starší šestileté šlo s matkou po chodníku. Bohužel vážná zranění utrpělo to nejmladší v kočárku. „Dítě bylo letecky z místa transportováno do pražské motolské nemocnice,“ doplnila Potočná. Zraněna byla i matka a druhé dítě. Oba byli převezeni záchrankou do kolínské nemocnice, neoficiální informace hovoří o otřesu mozku. Řidička auta ze situace vyvázla bez zranění.

Ulice Za Nádražím byla ihned po nehodě uzavřena a policisté hovořili minimálně o několika hodinách, kdy budou na místě okolnosti nehody vyšetřovat. Na Žižkov tak byla pro řidiče možná cesta pouze přes železniční přejezd u skláren.