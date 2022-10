Video, foto: Pro sraženého muže na elektrokoloběžce v Poděbradech letěl vrtulník

K nehodě došlo v místě, kde vyjíždí zpět na hlavní tah řada řidičů, kteří objíždějí uzavřený nadjezd na kraji Nymburka přes Veleliby.

V době uzavírky nadjezdu je tak provoz přes Veleliby k této křižovatce podstatně navýšen. To bude trvat zřejmě do listopadu, kdy by měl být opravovaný nadjezd zprovozněn.