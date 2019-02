Nymbursko – Psal se teprve třetí den letošního roku a vážná nehoda uzavřela na část dne dálnici D11 na pomezí Nymburska a Královéhradecka. Dodávka za sněžení a ve chvíli, byly na silnici zbytky sněhu, vylétla z dálnice. Na místě zasahoval vrtulník, dva lidé byli zranění. Jedním ze zásadních faktorů u této nehody bylo i zimní počasí, které se i v našem jinak podnebně velmi mírném regionu rozhodně bude ještě letošní zimu opakovat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lukáš Pařenica

Jak podobným událostem, které někdy vedou k tragédiím, zabránit? Podle Romana Budského z Platformy Nula je základem dobré obutí každého auta. Pravidla silničního provozu v zimním období sice připouštějí za určitých podmínek možnost jezdit i na letních pláštích, ale rozumnější je této možnosti nevyužívat a mít v zimě přezuto.

„Řidič, který chce mít jistotu, že udělal maximum pro bezpečí své i ostatních, se raději poohlédne po pneumatikách, které jsou určeny pro náročný zimní provoz. Ty budou mít vedle zákonem požadovaného označení M+S umístěn tzv. alpský symbol v podobě emblému trojité hory se sněhovou vločkou,“ říká Budský.

Kvalita pneumatiky ovšem klesá se zmenšující se hloubkou dezénu. Výška běhounu nové pneumatiky činí cca 8 mm. Pokud je sjet na 6 mm, prodlužuje se délka brzdné dráhy o 20 procent, při sjetí na zákonnou minimální hranici 4 mm činí prodloužení 50 procent. Řidič jedoucí ve vozidle obutém do plášťů s hloubkou běhounu o výšce 2 mm musí počítat s brzdnou dráhou delší o nemalých 70 procent. Svou roli sehrává i to, jaký model pneumatiky je použit. Rozdíl délky brzdných drah může činit až jednu třetinu.

Na sněhu je vůz citlivější

Adekvátně zhoršené přilnavosti plášťů při jízdě po zasněženém či namrzlém povrchu je třeba volit techniku ovládání vozidla. Vše je třeba dělat citlivě. Při rozjezdu raději méně plynu a citlivě s pedálem spojky. Pokud se kola automobilu při rozjezdu do kopce i přesto protáčejí, můžeme zkusit rozjezd na druhý převodový stupeň.

U vozidel s pohonem předních kol může nastat situace, že se uprostřed stoupání začnou kola beznadějně protáčet a vozidlo zastaví. Zachránit situaci může pokus otočit vůz a pokusit se zdolat kopec na zpátečku. Velmi často tato taktika pomůže, řidič však musí být velmi opatrný. Couvání samo o sobě je rizikový úkon, navíc při této jízdě bude váznout chlazení motoru. Takže raději používat v nouzi nejvyšší a jen v úseku, kde je to nezbytně nutné. Šoféři tzv. zadokolek si ve stejné situaci mohou pomoci chvilkovým zatížením zadku vozidla. Třeba posazením spolucestujícího na hranu zavazadlového prostoru. „Úkon je to nebezpečný a navíc v rozporu s pravidly silničního provozu, takže používat opravdu jen v kritické situaci,“ říká dopravní expert.

Automobil bude i hůře zatáčet. Takže při jízdě do zatáčky je třeba náležitě snížit rychlost jízdy a snažit se ji projet po oblouku s konstantním natočením volantu do příslušného směru. Pokud šofér nezvolí správnou stopu, může být uprostřed zatáčky donucen výrazněji stočit volant do oblouku, což ovšem může mít za následek ztrátu přilnavosti kol k povrchu silnice a následný smyk. U tzv. nedotáčivých vozidel se projeví tak, že automobil má snahu vyjíždět předkem mimo vozovku. V této situaci je nejlepší taktikou vyšlápnout pedál spojky, trochu narovnat kola, přibrzdit a opět zatočit.

Naopak u přetáčivého automobilu bude mít jeho předek snahu se nadměrně stáčet do zatáčky a jeho zadek nás bude chtít „předběhnout“. Vůz se začíná otáčet kolem své osy a jde do hodin. Je třeba povolit pedál plynu, vyšlápnout spojku a volant stočit proti směru smýkajícího se zadku. Pracovat s volantem je třeba citlivě, neboť v opačném případě hrozí, že se zadek přesmýkne do opačného směru a vůz se stane neovladatelným. Jakmile se automobil začne srovnávat, vracíme volant zpět do původního natočení. To by mělo být zárukou bezpečného projetí zatáčkou. „Opatrnost je na místě i při jízdě z kopce. Na kluzkém povrchu se vyplatí udržovat bezpečnou rychlost motorem, brzdu používat uvážlivě a citlivě. Od vpředu jedoucích vozidel zvětšíme odstup,“ upozorňuje Roman Budský.