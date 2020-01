/FOTOGALERIE/ Mlha na namrzlé vozovky potrápily řidiče. V pátek ráno zasahovali středočeští hasiči hned u několika dopravních nehod. Nejčastěji na Kladensku, Praze-západ a Nymbursku.

Osobní automobil narazil v obci Straky do domu. | Foto: HZS Středočeského kraje

Vážnější nehoda se stala kolem osmé ranní ve Strakách. Pětapadesátiletá řidička Renaultu Thalia přejela namrzlý mostek, dostala smyk a vyjela vpravo mimo silnici. „Nejprve narazila do malého stromku a následně do domu. Utrpěla lehké zranění, s nímž byla převezena na ošetření do nemocnice a později propuštěna do domácího léčení,“ uvedla policejní mluvčí Petra Potočná. Majitelé domu měli smůlu i v tom, že malý stromek, do nějž řidička narazila, vyletěl také směrem k jejich domu a poškodil jim jen před několika dny instalované nové vchodové dveře. Celková škoda byla vyčíslena na 43 tisíc korun.