Řidič před nehodou usnul. Co víme o neštěstí v Kostelní Lhotě

Nehoda, která se stala v neděli před šestou večer v Kostelní Lhotě, otřásla nejen místními. Auto, které nekontrolovaně vyjelo ze silnice a vjelo do skupinky tří dospělých a jednoho dítěte, pak narazilo do domu, v němž sídlí knihovna. Na místě několik hodin zasahovali zdravotníci, hasiči i policisté. Matku s dítětem museli se středně vážnými poraněními transportovat do Motola vrtulníkem.

Místo nehody v Kostelní Lhotě druhý den po havárii. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Deník v pondělí ráno zjišťoval aktuální fakta, která o nehodě dosud policisté vědí. Za volantem zelené Škodovky, která mířila od Sadské na Poděbrady, seděl dvacetiletý řidič. „Podle našich informací řidič skutečně před nehodou usnul. Následná dechová zkouška na alkohol byla negativní,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Řidič na rovném úseku silnice nečekaně strhnul řízení, vyjel vpravo mimo silnici, podél níž vede chodník. A právě na chodníku šla v tu chvíli čtveřice zmíněných chodců. V nesprávný čas na nesprávném místě…Po smetení chodců auto narazilo přední části do zmíněné knihovny, která je součástí komunitního centra. V Kostelní Lhotě najelo auto do chodců. Letěly pro ně dva vrtulníky Podle svědků z místa nehody utrpěla vážná poranění žena, která je matkou předškolního dítěte, jež také ve skupině šlo. Oba je vrtulník transportoval do motolské nemocnice. Další muž a žena byli transportováni sanitkami do nemocnic v Nymburce a na Vinohradech. Zraněný byl i řidič. Podle dostupných informací by však nikdo z aktérů nehody neměl být v přímém ohrožení života.

Léto a únava Podobná nehoda jen s mírnějšími následky se stala před dvěma týdny u motorestu Kopičák nedaleko Dlouhopolska. Došlo k ní shodou okolností také v neděli odpoledne. Šofér usnul za volantem a naboural do budovy sloužící jako sklad. V tomto případě ublížil „jen“ sám sobě. Mohou být teplá jarní odpoledne faktorem, který způsobuje fatální únavu řidičů a mikrospánek? Řidič zřejmě usnul. Poboural plot, značky a narazil do domu naproti motorestu Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Nymburce Josefa Ulricha může mít počasí na takové události vliv. „Je pravdou, že v teplém období dochází k podobným situacím častěji, než například v zimě. Navíc včera (v neděli 5. května – pozn. aut.) bylo zvláštní počasí s nízkým tlakem, jehož účinky jsem pociťoval i na sobě. Záleží ovšem na řadě dalších faktorů. Jak se řidič noc předtím vyspal, jak byl odpočinutý. Vlivů u takové nehody může být celá řada, a počasí je bezpochyby jedním z nich,“ řekl Deníku Ulrich. Druhý den po nehodě už nehodu připomínala jen poničená fasáda knihovny a nákresy sprejem, které na místě vytvořili policisté při vyšetřování nehody. „Případem se zabývají dopravní policisté. Čekáme na lékařské zprávy a posudky, které mohou rozhodnout o jiné kvalifikaci celé události, a případném předání případu kriminalistům. Ale zatím je věc v rukou dopravní policie,“ řekla policejní mluvčí.

