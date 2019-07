Při pádu se zranil muž na kole. Nebo muž s kolem?

Spadl cyklista poté, co se snažil šlápnout do pedálů – nebo své kolo pouze vedl a bicykl mu při tom neposloužil jako dostatečně pevná opora? I to je jedna z otázek, na něž policisté z Brandýsa nad Labem na Praze-východ hledají odpovědi v souvislosti se zraněním 32letého muže s jízdním kolem, k němuž byli ve čtvrtek 25. července přivoláni do Mělnické ulice ve Staré Boleslavi.

Bližší okolnosti připomněla v úterý policejní mluvčí Eva Hašlová. „Policisté pomáhali zraněnému cyklistovi, který byl posilněn alkoholem," konstatovala. Muži, který utrpěl úraz na hlavě, přivolaní policisté nejprve sami pomáhali; hlídka z obvodního oddělení dorazila ještě před příjezdem zdravotníků. Nejprve tedy bylo podle slov Hašlové třeba zajistit první pomoc – a také se postarat o přesunutí zraněného ze silnice na bezpečné místo. Pak mohlo dojít i na dechovou zkoušku, o níž policisté předpokládali, že výsledek bude pozitivní. Odhad se potvrdil: na displeji vyskočila hodnota převyšující tři a půl promile. „Zda muž pod vlivem alkoholu své kolo pouze vedl, nebo při jízdě spadl, je předmětem šetření. Každopádně takové množství alkoholu v těle je vždy rizikovým faktorem – zejména jedná-li se o účastníka silničního provozu," upozornila v té souvislosti Hašlová. A když už je řeč o doporučeních, nabídla rovnou i další: připomněla význam cyklistické přilby. Ta v řadě případů umí při pádech nebo i střetech s jinými účastníky provozu zabránit jak vážnějším úrazům hlavy, tak i jejich trvalým následkům souvisejícím s poraněním mozku. Experti v té souvislosti hovoří až o 88procentní účinnosti přilby.

Autor: Milan Holakovský