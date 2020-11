Podle jednoho z milovických pilotů se jedná o malér nedozírných rozměrů. Muž totiž údajně řídil letadlo bez jakéhokoliv oprávnění, samotný stroj měl půjčený „načerno“ a při vlhkém počasí a dešti vůbec neměl vzlétnout. „Pokud vůbec nehodu přežije, bude mít další velké potíže k daným okolnostem,“ uvedl tehdy jeden z pilotů, který zraněného zná.

Policisté však tyto informace komentovat nechtěli. „Můžeme pouze potvrdit, že došlo k pádu malého letadla, přičemž na místě byli zraněni osmašedesátiletý muž a čtyřiatřicetiletá žena. Případ vyšetřujeme ve spolupráci s leteckou inspekcí a další informace zatím poskytovat nebudeme,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Tuzarová.

Zranění obou účastníků letu byla vážná i podle záchranářů. „Ze stroje je vyprostili lyští hasiči a oba byli hodně potlučení,“ uvedl Zdeněk Vlasák z nymburského hasičského sboru.

Zasahovat musel také záchranářský vrtulník. „K nehodě letěl také vrtulník hradecké letecké záchranné služby. Na místě byli dva těžce zranění – muž a žena. Jeden pacient byl transportován letecky a druhý byl převezen sanitním vozem na urgentní příjem do Ústřední vojenské nemocnice v Praze ve Střešovicích,“ řekla mluvčí středočeské záchranky Tereza Janečková.

Sečteno a podtrženo: podle dostupných informací chtěl starší muž ze Strak vzít svoji přítelkyni na vyhlídkový let. Bohužel však prý k tomu neměl oprávnění. „A ani létat neuměl. Chtěl se učit létat u mého kolegy, ale popravdě, zrovna on na to jaksi neměl vlohy,“ doplnil pilot z milovického letiště.

Navíc zkázu dokonalo vlhké počasí a drobný déšť. „Za takové situace se radikálně mění letové vlastnosti, proto my v této době vůbec nevzlétáme. Stroj mohl být těžký a při přistávacím manévru se prostě zřejmě začal řítit k zemi jako balvan,“ uvažuje pilot.