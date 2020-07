Na sociální sítí ve skupině Máme rádi Poděbrady se však objevily komentáře, které verzi vyskočení zpochybňovaly. Mohlo prý spíše dojít k vyhození, nebo přinejmenším k těžko pochopitelné hře s vážnými následky. „Prý ho z legrace drželi za nohu z okna a pustili ho,“ píše se v jednom příspěvku. Policisté vyšetřující případ chtějí tato tvrzení uvést na pravou míru.

Mladík, který byl po pádu letecky transportován do jedné z pražských nemocnic, utrpěl zlomeniny nosu, ruky a stehenní kosti. V posledních dnech byl tak schopen vypovídat, proto jej také policisté navštívili a vyslechli. „Potvrdila se původní informace, že mladík byl pod vlivem drog. Potvrdil, že užil LSD,“ řekla policejní mluvčí Petra Potočná. Ví, že došel k oknu a vyskočil, pak už si nic nepamatuje. Rozhodně mu však nikdo „nepomáhal“.

Situace je spíš opačná. Podle indicií policistů byli na místě studenti, kteří mu chtěli ve vyskočení zabránit, ale nepodařilo se jim to. Právě tento pohled do okna pak mohl u někoho ze svědků vyvolat mylný dojem, že byl z okna vystrčen nebo že jej drželi za nohu a úmyslně pustili. „Taková tvrzení se nezakládají na pravdě,“ potvrdila policejní mluvčí.

Mladík má podle policistů z události ten nejhorší zážitek a při výslechu se měl dušovat, že žádné drogy už nikdy nevezme. Pokud mu srostou všechny zlomené kosti bez problémů, neměl by však mít z této události doživotní následky.

Skok do jezera

Tolik štěstí zřejmě nebude mít další muž, kvůli němuž do Poděbrad jen o den později musel také záchranářský vrtulník. Skákání na nepravých místech bylo po dva dny za sebou v Poděbradech opravdu nešťastným sportem. Sedmadvacetiletý muž, údajně v opilosti, vylezl na Jezeře na konstrukci skluzavky a skočil z ní po hlavě do vody v místech, kde bylo podle svědků údajně jen maximálně po pás vody. Sám už se nad hladinu nevynořil, svědci jej museli vytáhnout na břeh. Přivolaný lékař pak měl podezření na úraz páteře, i proto zamířil znovu do Poděbrad zmíněný záchranářský vrtulník.

O nerozvážných skocích do vody na špatných místech už byly popsány tuny papíru. Prevenci se v tomto ohledu věnují ve školách, rady udílejí také rodiče. Přesto se podobné případy objevují každé léto a následky neuváženého rozhodnutí si pak dotyčný nese celý život.